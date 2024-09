Borderlands-sjefen lover å fortsette å lage ting, selv om det flopper

HQ

Randy Pitchford er sjefen for Gearbox og skaperen av Borderlands -serien. Som kjent har spillene blitt filmatisert, noe som mildt sagt ikke har gått så bra, og kritikken har ikke vært nådig mot verken den eller den nye utvidelsen til Risk of Rain 2, som Gearbox utgir, ettersom utvidelsen har blitt kritisert både for prisen og de mange feilene.

I kjølvannet av disse fiaskoene svarer Randy på kritikken med et innlegg på X, der han håper han får sjansen til å fortsette å lage ting, og sammenligner det med The Beatles som lager masse musikk, men der bare 25 prosent av låtene blir hits. Du kan lese hele Randys uttalelse nedenfor.

"Jeg kommer til å fortsette å lage ting. Jeg skulle ønske at alt kunne bli en hit, men det er ikke slik det fungerer. Den største musikalske aktøren gjennom tidene, The Beatles, hadde en hitrate på 25 %. Jeg er sikker på at hver eneste låt de spilte inn ble gjort med kjærlighet og engasjement for kunsten og troen på kvaliteten på arbeidet deres. Mine favorittartister, artister og entertainere har alle laget ting jeg ikke likte så godt. Det er helt greit. Når kunstnere bommer, er det da de trenger fansen som mest til å heie på dem, slik at de blir motivert til å fortsette å skape. Jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å lage noe igjen som du liker, men er det ikke bedre at du får den sjansen til å bestemme, enn at artister aldri skaper noe igjen etter en bommert på markedsplassen?"