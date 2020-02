Borderlands-filmen gjenopplives av Chernobyl- og Hostel-skapere

Hele fem år har gått siden Lionsgate og Gearbox Software annonserte de startet et samarbeid for å lage en Borderlands-film, så du skal være tilgitt om du trodde prosjektet var kansellert. Nå er det uansett tid for å tine opp prosjektet igjen.

Gearbox og Lionsgate kan nå avsløre at de har funnet nye forfattere og en ny regissør, og det må være lov til å si at valgene er spesielle. Det er for eksempel Craig Mazin, i disse dager mest kjent for Chernobyl, som står bak det nyeste manuset. Samtidig er det Eli Roth som skal regissere. Et interessant valg med tanke på at han står bak filmer som Hostel, Death Wish og Cabin Fever. Denne gangen virker det også som om ting faktisk sitter, for produksjonen skal starte om noen måneder, så vi får se om dette blir en realitet før du får sagt "hvem skal spille Claptrap?".