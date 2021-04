Borderlands-filmen har fått sin Moxxi, Scooter og Hammerlock

Du ser på Annonser

Det ble raskt klart at Eli Roth sin Borderlands-film vil inkludere en drøss med karakterer fra spillene, men selv etter å ha fått høre at noen av verdens mest kjente skuespillere skal spille Claptrap, Tiny Tina, Roland og gjengen virket det som om noen favoritter muligens ikke ville bli med. Heldigvis blir ikke det tilfellet.

Deadline har fått æren av å avsløre at Gina Gershon skal være Moxxi, Steven Boyer blir Scooter, Charles Babalola går down under som Hammerlock, Benjamin Byron Davis får være trivelige Marcus, Cheyenne Jackson tar rollen som Jakobs og Ryann Redmond tar på seg Ellie. Dermed skal de allerede fleste av spillenes mest kjente figurer være på plass.