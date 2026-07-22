Borgermesteren i New York City oppfordrer den føderale regjeringen til å arrestere Netanyahu, som muligens skal besøke byen i september

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Det går rykter om at Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal besøke New York City i forbindelse med FNs generalforsamling i september, og Zohran Mamdani, borgermester i New York City, har oppfordret den føderale regjeringen til å arrestere Netanyahu dersom han setter foten på amerikansk jord, vel vitende om at de ikke har juridisk myndighet til å gjøre det.

«Benjamin Netanyahu er en krigsforbryter, arkitekten bak et forferdelig folkemord mot det palestinske folket», sa Mamdani i en video lagt ut på sosiale medier. «Han er ansvarlig for drapet på mer enn 73 000 mennesker, for lemlestelsen av titusenvis av barn, der de som overlever må gjennomgå amputasjoner uten bedøvelse. For angrepene på nyfødtavdelinger og fødselsklinikker. For de utallige menneskene han har satt i gang. For nedskytingen av hundrevis av hjelpearbeidere og journalister. Listen er uendelig».

I et intervju med The New York Times sist lørdag sa Mamdani at Netanyahu er en krigsforbryter og hører hjemme i Haag. I 2024 utstedte Den internasjonale straffedomstolen en arrestordre mot Netanyahu for «forbrytelser mot menneskeheten i form av drap, forfølgelse og andre umenneskelige handlinger».

I videoen som ble lagt ut sent tirsdag, forklarer Mamdani at hans administrasjon har gjennomgått alle muligheter i henhold til gjeldende lov for å avgjøre om New York City kunne fullbyrde ICCs arrestordre mot Benjamin Netanyahu, og funnet ut at de ikke har noen mulighet til å arrestere ham.

«Det er klart at vi ikke har den uavhengige juridiske myndigheten til å håndheve denne arrestordren», sa han. «Den føderale regjeringen har imidlertid det – og jeg oppfordrer dem til å bli medlem av Den internasjonale straffedomstolen og fullbyrde denne arrestordren. Og jeg vil være like tydelig: Benjamin Netanyahu er ikke velkommen i New York City, og det er heller ingen andre krigsforbrytere på frifot.».

USAs president Donald Trump har imidlertid uttalt at Netanyahu ikke vil bli arrestert dersom han besøker USA.