I et intervju med Laura Kuenssberg på BBC foreslo Johnson å sende styrker til fredelige regioner i støtteroller i stedet for kampstillinger, og stilte spørsmål ved hvorfor tropper kan planlegges utplassert etter en våpenhvile, men ikke på forhånd.

Johnson reflekterte over konfliktens opprinnelse, og sa at krigen kunne ha vært forhindret dersom vestlige nasjoner hadde opptrådt mer bestemt etter Russlands annektering av Krim i 2014. I en tale sammen med tidligere forsvarsstabssjef, admiral Sir Tony Radakin, kritiserte han den tidlige vestlige responsen som forsiktig og treg, med forsinkelser i våpensendingen som frustrerte Kiev.

"Det har alltid vært til fordel for Ukraina og til ulempe for Putin. Den eneste som lider under opptrappingen, er Putin." sier Johnson til BBC.

En talsperson for det britiske forsvarsdepartementet sa at regjeringen fortsetter å støtte Ukraina, samtidig som de forbereder seg på potensielle fredsbevarende oppdrag. Den siste støtten inkluderer 500 millioner pund til luftforsvar og 200 millioner pund til å klargjøre britiske styrker, koordinert med over 30 allierte nasjoner.

Johnson innrømmet også at han angret på at han hadde gått glipp av muligheter til å konfrontere Putin tidligere, og viste til at Vestens fiaskoer på Krim, i Syria og i Afghanistan hadde oppmuntret den russiske lederen. Han understreket at Vesten må vise at Ukrainas frihet er en strategisk prioritet.

Sir Tony Radakin oppfordret Storbritannia til å oppfylle NATOs løfte om å bruke 3,5 % av nasjonalinntekten på forsvar innen 2035, og understreket behovet for å investere i militær beredskap til tross for eksisterende allianser.

Johnsons forslag, som ble fremhevet i BBC-intervjuet, går lenger enn Storbritannias nåværende politikk, men kan innebære sikre soner eller støtteinfrastruktur snarere enn kamproller. Både han og den tidligere forsvarsstabssjefen understreket at vedvarende politisk, økonomisk og militært press på Kreml er avgjørende for å få slutt på konflikten.