Boris Spasskij, sovjetisk verdensmester i sjakk som tapte "århundrets match", dør 88 år gammel

Boris Spasskij, en av tidenes beste sjakkspillere, døde 27. februar, 88 år gammel. Den sovjetiske verdensmesteren deltok i det som er blitt kjent som "århundrets match", en duell mot amerikaneren Bobby Fischer om verdensmestertittelen, i forbindelse med den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen, som hadde et etterspill uten sidestykke for en sjakkmatch.

Spasskij ble født i Leningrad, nå St. Petersburg, og lærte seg å spille sjakk før han begynte å lese og skrive. Han ble den tiende verdensmesteren i 1969, men tre år senere tapte han tittelen til Bobby Fischer. Den amerikanske seieren, som - bare midlertidig - gjorde slutt på den sovjetiske dominansen i sjakk, gjorde Fischer til en stjerne og etterlot Spasskij i en tilstand av depresjon, med tap av sitt andre ekteskap og forfølgelse fra KGB...

Slik skulle det ikke forbli lenge, for Fischer ødela sjansene sine til å forsvare tittelen etter å ha vært uenig i reglene, så han mistet verdensmestertittelen i 1975. I mellomtiden vendte Spasskij tilbake til sjakken, gjenvant troverdighet i URSS, men flyttet til Frankrike, giftet seg igjen og fikk fransk statsborgerskap.

Spasskij og Fischer spilte omkamp i 1992, til en betydelig redusert mediedekning. Matchen, som ble spilt i Beograd i det daværende Jugoslavia under borgerkrigen, innebar at Fischer brøt de amerikanske sanksjonene ved å besøke landet, og han ble derfor forfulgt av den amerikanske regjeringen frem til sin død i 2008, 64 år gammel. Spasski forsvarte deretter sin tidligere rival: "Bobby og jeg begikk den samme forbrytelsen. Sett meg i samme celle som Bobby Fischer og gi oss et sjakksett".

Dette er bare noen små deler av den utrolige historien om disse to stormesterne, som du kan lese i The Washington Post.

Anatoly Karpov, som fulgte Fischer som verdensmester mellom 1975 og 1985, sa at "Spassky var en ekte og unik allrounder. Han forsvarte og angrep like godt, og han opparbeidet seg en posisjonell overlegenhet. Det var han som begynte forelskelsen i universalitet, som fortsetter den dag i dag", som det russiske sjakkforbundet har registrert.