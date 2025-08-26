Borussia Dortmund forlenger kontrakten med Niko Kovac midt i Bellingham-dramaet

HQ

Borussia Dortmund har forlenget kontrakten med Niko Kovac frem til 2027. Den tysk-kroatiske manageren, som tidligere har stått i spissen for det kroatiske landslaget og Bayern München, kom til Borussia Dortmund i januar 2025 på en 18-måneders avtale, erstattet Nuri Sahin og løftet laget fra ellevte til fjerdeplass i Bundesliga, noe som sikret deltakelse i Champions League neste år.

Borussias første kamp endte uavgjort 3-3, der St. Pauli klarte å komme tilbake i løpet av de siste fem minuttene. Til tross for resultatet stoler klubben på Kovacs visjoner og har forlenget kontrakten hans, som skulle utløpe etter denne sesongen, med ett år, til 2027.

"Samtalene de siste ukene har forsterket min tro på at vi kan fortsette denne veien med suksess på lang sikt. Med ærlig arbeid, klare beslutninger og stor glede ønsker vi å hjelpe Borussia tilbake til sin tidligere styrke. Vi har fortsatt mye foran oss her, sier Kovac i den offisielle uttalelsen fra BvB.

Fornyelsen, akkurat nå, kan imidlertid også leses som en måte for klubben å vise støtte til Kovac etter dramaet med Jobe Bellinghams foreldre. Jobe, lillebroren til Jude, debuterte for Borussia Dortmund denne sesongen og fulgte i storebrorens fotspor, men han ble satt på benken i andre omgang, og etter kampen skal faren ha stormet inn i garderoben for å snakke med Borussias sportsdirektør Sebastian Kehl, og krevde en forklaring på hvorfor Kovac hadde valgt å sette sønnen på benken.

Ifølge Sky Germany skal Kehl ha blitt opprørt over at Bellinghams far kom inn i garderoben, i et lokale som kun er forbeholdt spillere, ledere og direksjoner, ikke familiemedlemmer.