Hvis jeg var sjef for Rare og Konami

Hvis jeg var sjef for Bungie

Nei, det var ingen god idé å gjenopplive Marathon, og før vi får en ny Concord -fiasko foran oss, velger jeg som ny sjef å trekke ut støpselet på prosjektet her og nå. La oss i stedet fokusere på det som en gang i tiden gjorde Bungie verdensledende innen FPS-sjangeren. Vi kan riktignok ikke lovlig produsere et nytt Halo, men det betyr ikke at vi ikke kan fiske i det samme havet som vi var med på å skape en gang i tiden. For der 343 Industries (nå Halo Studios) og Microsoft snublet med Halo 4, Halo 5: Guardians og Halo Infinite, kan vi som Bungie fylle tomrommet med et nytt flerspillerspill som omfavner det beste fra Halo 1-3. Jeg vil med andre ord ikke ha en historiemodus eller et battle pass som stjeler oppmerksomheten fra spillbarheten, men jeg vil at tittelen skal være Free to Play der kun noen få kosmetiske gjenstander får lov til å koste penger. Fokuset er da på klassiske dødskamper uten hverken loadouts eller muligheten til å låse opp flere våpen. Alle skal ha de samme forutsetningene fra starten av, der fingerferdighet og dyktighet er nøkkelen til suksess, samtidig som det legges til en dose uforutsigbarhet med spesialvåpen som "gyter" på utvalgte steder i løpet av kampene. Vi holder tittelen i live ved å legge til en trio med nye kart hvert kvartal, og hvis jeg hører noen nevne ordet "Seasons" eller "Events", har de fem minutter på seg til å pakke sammen sakene sine før de får en støvel i ræva.

Hvis jeg var sjef for Konami

Ett ord: Castlevania. For hvor jævla vanskelig skal det være? Vi sitter på en av de beste spillseriene i historien, og vi har ikke lansert et nytt eventyr i serien på over ti år. Joda, jubileumssamlingene var en god idé, og Netflix-serien har vært en hit, men nå er det på tide med nye spill. Jeg ønsker å ha to prosjekter i produksjon samtidig, der det første er et klassisk eventyr med fancy piksler og Metroidvania-elementer i massevis. Tenk deg en åndelig fortsettelse av Symphony of the Night rett og slett. Etter det vil jeg ha et nytt Lords of Shadow, men mørk gotisk design, fin grafikk og et kampsystem som får Kratos og God of War -serien til å rødme av misunnelse. Få det til å skje!

Hvis jeg var sjef for FromSoftware

Selv om Elden Ring: Nightreign og The Duskbloods ser lovende ut, må vi få klarhet i Bloodborne. Vi skal skyte opp en totrinnsrakett for å få skrevet ferdig, og jeg bryr meg ikke om hva som skal til for å få Sony (som eier rettighetene) med på laget. For det første skal vi gjøre en kraftig oppusset remaster av originalen, med bedre grafikk og høyere bildefrekvens som prioritet en, to og tre, og selvfølgelig vil utvidelsen The Old Hunters være inkludert uten ekstra kostnad. Prisen bør også være lav, ettersom vi nesten vil gi det bort for å bygge opp en hype for det som kommer. For ja, Bloodborne 2 må bli en realitet, og som et eksklusivt PlayStation 5-eventyr kan vi få Sony til å selge titalls millioner konsoller før vi begynner å snakke om mulige DLC-planer.

Hvis jeg var sjef for Rare

Jeg vet ikke hva Everwild er, og jeg bryr meg ikke. Ikke mer trenering og ignorering av hva fansen vil ha. Jeg har nettopp snakket med Phil Spencer, og han har gitt grønt lys for et nytt Banjo-Kazooie. Jeg vil ha et plattformspill som foredler det beste fra de to første titlene i oppfølgerserien, og før du spør om vi kommer til å adoptere noe fra Nuts & Bolts, så er svaret nei. Vi trenger ikke å finne opp hjulet på nytt, og vi trenger heller ikke å være like kreative som Nintendo er med Mario eller Sony er Astro Bot. Jeg vil ikke ha noen Game of the Year-priser, jeg vil bare ha et nytt Banjo som ligger komfortabelt på 85 på Metacritic. Bare få det gjort. Helst skulle det vært klart i går.

Hvis jeg var sjef for Respawn Entertainment

Star Wars og Apex Legends til side, må vi sette alt dette på vent en stund og vende tilbake til Titanfall -serien. Det er endelig tid for Titanfall 3, og siden vi ikke har sett et nytt spill i serien på nesten ti år, vil de teknologiske fremskrittene som har funnet sted siden den gang hjelpe oss med å få et nytt eventyr til å føles moderne og friskt. Tenk større arenaer, mer Titans på slagmarken, samtidig som vi krydrer det hele med en kjapp kampanje som veksler mellom bombastisk action og futuristiske skrekktemaer. For ja, jeg vil at Titanfall 3 skal være mørkt og øde, og fremfor alt vil jeg at det skal utgis nå. Så la oss komme i gang med arbeidet.