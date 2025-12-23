Boston Celtics gjør stort comeback med en stjerneprestasjon fra en spansk rookie

HQ

Boston Celtics leverte et spektakulært comeback mot Indiana Pacers, reddet et 20-poengs underskudd og vant 103-95. I tredje kvartal gikk Celtics' "second unit" til en 19-5-innspurt etter at trener Joe Mazulla hadde byttet ut startspillerne. Innbytterne hadde energien til å tippe kampen i deres favør, selv om Jaylen Brown nok en gang leverte en stor prestasjon og scoret over 30 poeng for sjuende kamp på rad.

Samtidig spilte den spanske rookien Hugo González (bare 19) lengst av laget (37 minutter), og hadde en pluss/minus på +21 da han var på banen. Boston Celtics-fansen begynner å lære seg navnet hans, ettersom hans tilstedeværelse har økt drastisk den siste måneden, og utover sine defensive ferdigheter hjalp han laget med seks poeng, to blokker og 11 returer.

Etter kampen fikk González ovasjoner fra Celtics-fansen, og hyllesten fortsatte på sosiale medier, der Dan Greenberg, NBA-reporter for Barstool Sports, beskrev Hugo som "the steal of the 2025 NBA draft", mens noen Boston-fans til og med forsøkte å snakke litt spansk i kommentarfeltet til det siste innlegget hans.

Tror du Hugo González kommer til å bli en fremtidig stjerne i NBA?