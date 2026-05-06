Boston Celtics' Jaylen Brown får 50 000 dollar i bot for å ha kritisert dommerne på Twitch

Boston Celtics, NBA-mestere i 2024, ble eliminert av Philadelphia 76ers i kamp 7 i NBA-sluttspillet, det siste kapittelet i en av de hardeste rivaliseringene i NBA, ettersom Boston og Philadelphia har møttes 23 ganger i sluttspillet, den mest gjentatte serien i NBA-historien, vanligvis dominert av Boston (de vant 15 av disse møtene, men ikke i år).

Boston Celtics-stjernen Jaylen Brown var ikke fornøyd etter 109-100-tapet, og på en Twitch-livestream 3. mai kritiserte han dommerne i en reaksjon på kampen, noe som har kostet ham en bot på 50 000 dollar for offentlig kritikk av dommerne.

På livestreamen sin forklarte han at han har blitt angrepet av dommere på grunn av hvor kritisk han har vært mot dem, og sa at de "helt klart hadde en agenda". "Kanskje fordi jeg snakket, jeg var kritisk til dommerne i den ordinære sesongen. Så vet du hvordan de reagerte? 'Vi kommer til å dømme hver eneste... dere kommer til å lede sluttspillet i antall offensive fouls'. Det var svaret fra dommerteamet."

Ifølge Brown har det vært dommernes fiksering som har resultert i at han er den spilleren med flest offensive fouls blåst mot seg i de syv sluttspillkampene han spilte (10, mer enn dobbelt så mange som den neste), og den andre totalt i den ordinære sesongen (40, etter Karl-Anthony Towns' 65 offensive fouls fra New York Knnicks).