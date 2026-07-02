Boston Celtics-stjernen Jaylen Brown er byttet til rivalene Philadelphia 76ers

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NBA-overgangsmarkedet har levert en av sommerens største nyheter: den fem ganger All-Star-utvalgte Jaylen Brown, NBA-mester og MVP i finalen i 2024, forlater Boston Celtics etter ti år og blir en del av Philadelphia 76ers. I bytte mot Brown vil Boston Celtics motta Paul George, et førstevalgsvalg i 2028, et andrevalsvalg i 2028, et andrevalsvalg i 2030 og et ubeskyttet førstevalgsvalg i 2031.

Jaylen Brown skal nå spille for rivalene i Østkonferansen, hvor han skal spille sammen med guardene Tyrese Maxey og VJ Edgecombe samt senteren Joel Embiid. Rivaliseringen mellom Celtics og 76ers er en av de største i NBA, da disse lagene har møtt hverandre flest ganger i NBA-sluttspillet: 23 ganger (hvorav Celtics har vunnet 15, men ikke forrige sesong).

Dette skjer etter at Brown leverte karrierebeste med 28,7 poeng, 6,9 returer og 5,1 assist per kamp og endte på sjetteplass i avstemningen om NBA MVP, men følte seg «undervurdert», ifølge NBA.com, etter at han – til tross for at han bar lagets byrde på sine skuldre på grunn av Jayson Tatums lange fravær på grunn av skade – ble inkludert i et mislykket forsøk på å bytte ham mot Milwaukees Gianni Antetokounmpo (som til slutt gikk til Miami).

Jaylon Brown er den spilleren som har oppnådd flest NBA-seire, regnet med både grunnserie og sluttspill, de siste ti årene: Boston Celtics vant 523 kamper med Brown i oppstillingen, seks flere enn Denver vant med Nikola Jokic i samme periode.