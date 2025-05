Boston Celtics-stjernen Jayson Tatum har røket akillessenen og ødelegger en av sine beste prestasjoner noensinne

HQ

Jayson Tatum, Boston Celtics-stjernen som ledet laget til sitt 18. NBA-mesterskap, mer enn noe annet lag i historien, pådro seg en alvorlig skade i nattens kamp mot New York Knicks, et 121-113-tap som gjør at de regjerende mesterne er på randen av eliminasjon.

Dessverre pådro Tatum seg en alvorlig skade, så alvorlig at han ikke var i stand til å bære sin egen vekt og måtte fraktes ut i rullestol. Han ble senere diagnostisert med en bristet akillessene i høyre akilles, noe som betyr at han må stå over resten av sluttspillet. Han ble skadet etter å ha scoret 42 poeng med 2:58 minutter igjen å spille, og gjorde en av sine beste prestasjoner i karrieren.

Det sies at han vil bli helt frisk, men det er svært sannsynlig at han vil gå glipp av en stor del av neste sesong. Et stort slag for Boston Celtics og 27-åringen, som har blitt kåret til NBA All-Star hvert år siden 2020, i tillegg til å ha vunnet to olympiske gullmedaljer i Tokyo 2020 og Paris 2024. Han har vært medvirkende til at Boston Celtics har vunnet divisjonstittelen hvert år siden 2022, og vunnet konferansetittelen i 2022 og 2024. I år vil Celtics falle i semifinalen, med mindre de gjør et heroisk comeback i morgen.