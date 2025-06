Botafogo overrasker PSG i klubb-VM, og det er svært dårlige nyheter... for Atlético de Madrid

HQ

Gode nyheter for Atlético de Madrid i klubb-VM... etterfulgt av mindre gode. Atlético gjorde det de måtte gjøre og slo Seattle Sounders 3-1, med to mål av Pablo Barrios. Selv om kampen var jevn, klarte Atleti å unngå en tidlig katastrofe.

Noen timer senere endte imidlertid den andre kampen i gruppe B på en måte ingen hadde forventet: Den brasilianske klubben Botafogo slo PSG 1-0. Det brasilianske laget, som nylig vant Libertadores, hadde bare 25 % ballbesittelse. Men et bunnsolid forsvar avviste alle de 16 skuddene fra PSG, som bare skjøt på mål to ganger.

I stedet var Igor Jesus Maciel da Cruz nok til å gjøre Botafogo til det eneste laget som har vunnet sine to første kamper så langt. Det er svært bekymringsfullt for PSG, som trodde de var ubeseiret, men verre nyheter for Atleti på grunn av målsnittet.

Hvorfor er Botafogo-seier svært dårlige nyheter for Atleti?

Atlético de Madrid møter Botafogo i neste kamp (mandag 23. juni, 20:00 BST, 21:00 CEST). I det sannsynlige tilfellet at PSG vinner mot Seattle Sounders, som finner sted samtidig, må Atleti vinne Botafogo, og bare en seier fungerer. Da vil de tre lagene stå igjen med seks poeng (2 seire, 1 tap). Dermed vil rekkefølgen avgjøres via målsnitt, og Atleti, som fikk 4-0 i kampen mot PSG, mangler i den avdelingen.

For øyeblikket har Botafogo et målsnitt på 2, PSG på 3 og Atleti på -2. Selv om Atleti vinner Botafogo, må de altså vinne med tre måls forskjell for å bli bedre rangert enn brasilianerne. Hvis PSG vinner Seattle, vil de sannsynligvis være gruppeledere.

Ved uavgjort mellom PSG og Seattle vil Atleti fortsatt være forpliktet til å vinne Botafogo, selv om det ikke spiller noen rolle med hvor mange mål. Bare hvis PSG taper for Seattle, vil Atleti kunne få uavgjort mot Botafogo, og i så fall vil PSG bli eliminert fra konkurransen. Ingen av dem kan spekulere, og begge kampene spilles samtidig neste mandag.