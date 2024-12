Botafogo vinner CONMEBOL Copa Libertadores til tross for rødt kort i de første 30 sekundene

HQ

Finalen i 2024 Copa Libertadores vil gå inn i historien som en av de mest usannsynlige i turneringens 60 år lange historie.

For det første var det første gang en vinner: Botafogo de Futebol e Regatas, en brasiliansk klubb med base i Rio de Janeiro som bare hadde vunnet én CONMEBOL-tittel tidligere, i 1993, en Copa CONMEBOL - en cup på andre nivå som tilsvarer Europa League - og bare to ligatitler i Campeonato Brasileiro Série A.

Resultatet, 3-1 mot Atlético Mineiro, ble oppnådd med 10 spillere: Gregore ble utvist etter en fryktelig farlig forseelse i løpet av de første 30 sekundene. Du kan se det iskalde sparket nedenfor.

Til tross for at Botafogo spilte i undertal så å si hele kampen, tok de ledelsen i første omgang etter mål av Luiz Henrique og Alex Telles. I andre omgang satte Vargas fra Atlético Mineiro inn 1-2, men til tross for 22 skudd og 80 % ballbesittelse klarte de ikke å avslutte noe som helst, og da Silva satte prikken over i'en for Botafogo i det 97. minutt.

Etter denne uforglemmelige seieren kvalifiserer Botafogo seg til FIFA Club World Cup 2025, som spilles neste sommer mot de 31 beste klubbene i verden.