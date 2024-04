HQ

Helt siden jeg spilte Maquette for noen år siden har jeg blitt ganske begeistret for oppslukende puslespill. Ideen om å bli kastet inn i en verden og løse stadig mer komplekse miljøproblemer fra et førstepersonsperspektiv engasjerte meg fra første stund, og det er utvilsomt derfor jeg har vært så interessert i å sjekke ut Balloon Studios' herlige Botany Manor.

Spillet går ut på å utforske et herskapshus som ligger i de grønne åsene i Somerset i Storbritannia på slutten av 1800-tallet. Du inntar rollen som den pensjonerte botanikeren Arabella Greene, og ved hjelp av din botaniske begavelse må du finne ut hvordan du kan dyrke et utvalg bisarre og eksotiske planter, samtidig som du lærer mer om den flotte og vidstrakte herregården du har arvet. Det er ikke et krevende eller stressende spill, faktisk det stikk motsatte, og på mange måter minner kjerneoppsettet til og med om Call of the Sea og måten Out of the Blue strukturerte det prosjektet på, eller til og med Sad Owl Studios mer nylig med Viewfinder.

Ettersom Botany Manor er et oppslukende simuleringsspill, finnes det ingen veiledning eller veiledning. Du må utforske stedene du har til rådighet på herregården, plukke opp ledetråder og studere dem for å finne ut hvordan hver enkelt plante utvikler seg fra et frø til en frøplante og videre til en voksen plante med full blomst. Denne prosessen er ganske lik gjennom hele spillet, selv om utfordringene og ledetrådene blir stadig mer komplekse. Mens du starter med å bestemme temperaturen en blomst blomstrer i, må du mot slutten av spillet for eksempel bruke dyreropet med riktig takt per minutt for å sikre at et frø reagerer og spirer.

Det er et veldig intuitivt og interessant fysisk og praktisk system som Balloon Studios har utviklet med dette spillet, der du manuelt potter frø, interagerer med gjenstander og objekter og så videre, men som jeg nevnte for et øyeblikk siden, er det også veldig kjent, ettersom hvert puslespill følger de samme trendene. Du låser opp en ny del av herregården, leter i området etter frøpakken, finner alle de respektive ledetrådene rundt omkring i området, finner ut hvilke ledetråder som gjelder for det aktuelle frøet, og setter så lærdommen ut i livet for å få planten til å vokse. Det er aldri noen avstikkere fra denne opptråkkede stien, men det er på mange måter en god ting, for ellers kunne Botany Manor bli en hodepine å navigere i.

Jeg sier dette fordi noen av ledetrådene kan være vanskelige å finne, og mange av dem krever at du tenker ut av boksen for å sette dem ut i livet. Du blir aldri presset på tid eller satt under press av tilstedeværelsen av et farlig vesen, så du kan takle disse problemene uten stress, men det har hendt i løpet av spilletiden min at jeg har kjørt meg fast eller blitt forvirret og har måttet bruke 10 minutter på å koble om hjernen for å finne løsningen. Heldigvis er nivådesignet, den kunstneriske utformingen, lydsporet og effektene, grafikken og den generelle audiovisuelle presentasjonen av spillet så utmerket og sjarmerende at det ikke gjør noe at du står fast og må gå om igjen. Du har lyst til å være i denne verdenen som ligner på de fantastiske tidstypiske vyene i Downton Abbey eller Bridgerton. Dette er ikke en tettpakket, grå bygate, men en glinsende hvit herregård omgitt av bølgende grønne åser, fargerik flora og fauna, og på toppen av den britiske sommeren når himmelen er klart asurblå og solen stråler uten opphold.

Til tross for at Botany Manor ikke har noen dialog, er det en god følelse av fortelling også i dette spillet. Ved å plukke opp ledetråder og utforske herregården blir du kjent med hvem Arabella og familien hennes er. Du trenger ikke en hovedhistorie for å leve deg inn i denne verdenen, for Balloon har gjort en fantastisk jobb med miljøfortellingen. Det kan riktignok delvis skyldes at Botany Manor ikke tar for lang tid på seg. Det er et kort spill med begrenset gjenspillbarhet, noe som gjør at fokuset og oppmerksomheten din utelukkende er rettet mot utforskning og gåteløsning. Det er en fordel, og for de som er ute etter et avslappende spill å tygge seg gjennom på en kveld eller to, er det mye å sette pris på. Men hvis du er ute etter noe mer, vil du sannsynligvis bli skuffet, for det finnes ikke engang sidemål eller oppgaver du kan bruke tiden din på i tillegg.

Det skal sies at det er noen rare feil som plager dette spillet for øyeblikket. Det er alt fra tekstoverlegg som ikke stemmer overens eller er helt feil i forhold til det som står i noen av tekstene, væsker som klippes ut av faste objekter, ledetråder som oppgis å være på feil sted i forhold til der de faktisk finnes, og så videre. Det er ikke noe som ødelegger spillet eller skaper store problemer, men det kan føre til litt frustrasjon eller redusert innlevelse når du oppdager slike ting.

Botany Manor er et ideelt Game Pass spill. Det er enkelt, sjarmerende, levende og søtt. Dette er et puslespill som har akkurat den rette balansen mellom utfordring og enkelhet, og førstepersonsoppsettet og den fantastiske presentasjonen gir en oppslukende opplevelse i en verden du har lyst til å utforske. Det har ikke helt den narrative dybden til Call of the Sea, oppfinnsomheten til Viewfinder, eller den mekaniske fortreffeligheten til Maquette, men når man ser på totalpakken, er dette et fint tilskudd til samlingen når det gjelder oppslukende simuleringspuslespill.