Botany Manor tar oss med til hagearbeid og gåter den 9. april.

Under en lukket ID@Xbox-presentasjon vi overvar for noen dager siden, ga Balloon Studios oss en forhåndsvisning av hva som er i vente med den kommende koselige simuleringstittelen Botany Manor. Kreativ leder Laure De May presenterte en gameplay av denne miljøsimuleringstittelen med flora-gåter i viktoriatidens England. "Nærmere bestemt i Somerset-regionen", for å være presis.

Botany Manor tar oss med på en rolig og avslappende hageforskningsopplevelse der vi må fullføre oppdrag for å skape nye planter og forvandle hagen vår til en hyggelig frukthage. Vi må samle inn ulike ledetråder for hver plante/oppgave, for eksempel type frø, størrelse på potte, type verktøy som trengs (for eksempel et mikroskop), samt en presse for å utvinne juice og andre næringsstoffer. Men alt dette foregår i en avslappet atmosfære der du bare må observere og følge intuisjonen din.

Som en kuriositet kan nevnes at De May fremhevet miljøet i hagene på Croft Manor i Tomb Raider som sin viktigste inspirasjonskilde til Botany Manor. Han sa at når han spilte den delen av spillet, "hadde han lyst til å bli der i timevis". Snart får vi se om Botany Manor er vårt nye fristed for å koble av fra hverdagen, når tittelen kommer til PC, Xbox og Game Pass 9. april.