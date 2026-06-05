Bots har nå passert menneskelig trafikk på nettet

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Administrerende direktør og medstifter av Cloudflare, Matthew Prince, har nå sagt det. Bots har passert menneskelig trafikk på nettet, som rapportert av Tom's Hardware. Ifølge Cloudflares nyeste data er fordelingen av HTTP-forespørsler fra roboter og mennesker nå 57,5 % vs. 42,5 %.

Den raske økningen i "agentisk internettrafikk" betyr at roboter nå har passert menneskelig trafikk på nettet for første gang i internettets historie. Tidligere forventninger var at overgangen ville skje en gang i 2027.

Cloudflare mener at disse AI-agentene er på nettet og gjør ting som å lese produktsider, sjekke priser, utføre flertrinnsoppgaver på nettet som å sammenligne flyreiser, skrape og indeksere nettinnhold og fungere som personlige assistenter for å bestille mat, sammenligne og handle, og håndtere kundeserviceinteraksjoner.

Det må bemerkes at Cloudflares beregninger måler HTTP-forespørsler, og ikke engasjement. Folk av kjøtt og blod er fortsatt de viktigste brukerne av nettet når det gjelder total tidsbruk på appbruk, strømming og uendelig rullende feeds. Disse mediene genererer rett og slett ikke det samme volumet av forespørsler om hurtiglasting av sider som automatiserte agenter gjør.

Og hva med Cloudflares fordeling av menneske/bot-trafikk etter land? Den mest bot-ridde trafikken kommer fra øya Gibraltar (92,1 %), etterfulgt av Singapore (76,4 %), og deretter Iran (76,4 %). Irans høye bot-tall kan komme av den store bruken av VPN-er med automatiserte skraping- og omgåelsesverktøy. Iran er også et hotspot for ondsinnet bot-aktivitet.