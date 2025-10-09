Bottoms-stjernen Rachel Sennott tar seg an Englenes by i I Love LA trailer

I Love LA er den nye serien fra Bottoms-medforfatter og -stjerne Rachel Sennott, der hun spiller en ung kvinne som sliter med å skape seg et navn i storbyen. Det er et oppsett vi har sett mange ganger før, men HBO håper å lokke oss til denne nye serien med Sennotts unike komediestil og Josh Hutcherson i hovedrollen.

Mens hovedpersonen Maia prøver å sjonglere karrierestigen, opprettholde et forhold og nyte nattelivet i LA, finner hun ut at man kanskje ikke kan få alt. Men hun kommer til å fortsette å prøve, og det ser ut til å ha kaotiske effekter.

Siden Sennott selv er en av dem som pakket sakene sine og flyttet til LA for å starte karrieren, kan vi tenke oss at det kommer til å være mange referanser til hennes egne erfaringer, selv om karakteren hennes i I Love LA har andre ambisjoner. Vi kan se serien fra 2. november, og du kan se traileren nedenfor: