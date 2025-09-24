Bounty Star: Titanfall møter Dog the Bounty Hunter?

HQ

Året er en gang i fremtiden. Mechs eksisterer sammen med kraftige droner og våpen som gjør krigføring til et helt annet dyr. Som Clem har vi lagt krigene bak oss, men kan bare bruke ferdighetene våre som veteran i kamp, og tjene penger ved å jakte på dusører i ørkenen. Det er utgangspunktet for Bounty Star, det nye actioneventyret fra Dinogod, med litt basebygging i tillegg.

Vi spilte nylig gjennom begynnelsen av spillet, og spilte en dag i Clems liv. Etter en kort mellomsekvens der hovedpersonen vår gjør seg klar for dagen, får vi utforske gården vår, samle vann til plantene våre, lage måltider for å komme oss gjennom dagen, drive Raptor-mechaen vår med hydraulisk energi, kjøpe våpen og lage ammunisjon før vi velger en dusør og drar ut i mechaen. Det høres kanskje mye ut, men det tar ikke lang tid å utforske gården og gjøre seg klar til en dag med mech-kamp. Det er ikke mye av en prosess til gårdens mekanikk, i hvert fall ikke tidlig. Du trykker bare på en knapp for å gjøre det du trenger å gjøre. Det er for eksempel ikke noe minispill for matlaging, bare en cutscene som dukker opp når du har valgt en oppskrift.

På den ene siden betyr det at du slipper å stønne når du må bruke unødvendige minutter på noe som i realiteten er en plikt, men samtidig gjør det at morgenritualet før du går ut føles en smule meningsløst. Det mest interessante var å sjekke posten, og finne ut litt mer om verden. Dinogod har valgt en langsommere tilnærming i sin utstilling. Du får ikke bare en mengde informasjon som i en Star Wars-introfilm, men i stedet får du en dryppvis innføring i karakterer, fraksjoner og historie gjennom det du finner og de brikkene du kan sette sammen. På bare rundt 30 minutter med spilling fikk vi ikke dykket for dypt ned i historien, men etter å ha testet resten av spillet er det det som er mest interessant i Bounty Star.

La oss komme til den virkelige stjernen i showet da, mech. Mech-en din kalles en Raptor i Bounty Star, og minner litt om de menneskepiloterte, forsterkede mobilitetsplattformene fra James Camerons Avatar-filmer, men med mye mer tilpasning. Du kan utstyre din Raptor med nærkamp- og avstandsvåpen, strekkvåpen, sentrale kjerner og spesialevner, som alle fungerer rundt en balansegang introdusert gjennom Heat-mekanikken. Hvis mechaen din blir for varm, vil den ikke fungere, og derfor vil du holde den i en balansegang mellom kald og varm gjennom dusøroppdragene dine ved å sørge for at for hver del av mechaen som øker varmen, finnes det en motvekt som reduserer den. Det var ganske enkelt å balansere i de tidlige stadiene av demoen, ettersom vi hadde en dash som kjølte oss ned, men det er et interessant konsept hvis det blir utforsket videre i spillet.

Oppdragene plasserer deg i et lukket ørkenmiljø, og du må kjempe mot mennesker, mechs og noen robotfiender med nærkamp- og fjernstyringsverktøyene dine. Det er arkadeaktig action, med noen prangende effekter, men veldig lite tyngde. Spesielt i nærkampen flyr det gnister og roboter eksploderer, men å si at du føler at du tok noen del i det ville være uærlig. Det mangler effekt og tyngde i disse kampene, og jeg kan mest sammenligne opplevelsen med Saints Row 3 av alle ting, men uten den latterlige tegneserieaktige naturen som lar deg vite at du spiller en parodi. For Bounty Stars jordede tone, håper du på kamp som føles som om du er i en kamp.

Omgivelsene forblir stort sett intetsigende. Det er kister å finne, men fordi ørkenen ser så lik ut, kan det være vanskelig å navigere seg gjennom selv den begrensede plassen som tilbys. Selv det å spore opp målene dine kan være litt av en utfordring, ettersom de kan gjemme seg bort i lommer på kartet. De reagerer ikke med vilje på at du kommer, men er bare skjult av banedesignet, som egentlig ikke har noe annet formål enn å vise deg en liten sandkasse. Det er hardt, og det er ikke rettferdig å si at spillet er helt uten stil eller noe som skiller seg ut. De prangende animasjonene for å avbryte en nærkampkombinasjon til et angrep på avstand er veldig fine, og det er en god følelse av at du styrer en mech i bevegelsene.

Dessverre føles Bounty Star akkurat nå som om det rett og slett ikke gjør nok for å imponere. Det er en spennende historie å finne hvis du graver under jorda, men dessverre føles de andre grunnpilarene i Dinogods mech-actionspill generiske i en tid der det er svært lite tilgivelse for det. Bounty Star er ikke dårlig i noen av sine aspekter, men de få bitene som skiller seg ut, overskygges av en loop som ikke lokker deg.