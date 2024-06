Bounty Star: Hva ville skjedd hvis John Wayne møtte BT?

Hva får du hvis du krysser Armored Core med Red Dead Redemption? Dinogod har tydeligvis grublet over dette spørsmålet for sitt kommende actionspill Bounty Star, med dette som en tittel som ser spillerne jakte på mål i et Wild West-miljø som pilot for en oppgraderbar og kampeffektiv kampmech. Mens vi fortsatt venter på å høre nøyaktig når Bounty Star vil gjøre sin ankomst, hadde jeg sjansen til å få en rask smak av spillet under min tid i Los Angeles for Summer Game Fest.

For det første har ideen og premissene for spillet et stort potensial. Jeg elsker den vestlige estetikken, de kule og elegante karakterene som legemliggjør dette temaet, og miljødesignet og den elegante handlingen som alle sammen utgjør et uanstrengt underholdende konsept. Bounty Star svikter ikke på noen av disse punktene. Ideen om å kombinere denne tidløse ideen med robuste og brutale mech-drakter er en fulltreffer, og i et spillperspektiv er dette også håndtert på en god måte.

For når du slippes løs i verden og sendes ut på oppdrag for å jakte på en kontrakt, trives Bounty Star. Kampene er ikke enkle og stressfrie, det ligner mer på et nedtonet Armored Core, der du må bekymre deg for skaden du mottar og hvordan du takler kampene. Ja, du har muligheten til å veksle mellom nærkamp og mer cowboyaktige våpen, men det har også fiendens mechs, og de mech-løse menneskene er heller ikke noe å kimse av, da de også har mye slagkraft og kan forårsake uopprettelige problemer. Jeg vil ikke gå så langt som å si at Bounty Star har et action-RPG-nivå av utfordring, men det er heller ikke en dans på roser, slik mange andre actionspill ofte er.

Når temperaturen stiger og kaoset oppstår, er Bounty Star på sitt beste, og jeg sier dette fordi de mer avslappede elementene i spillet ikke helt falt i smak hos meg i løpet av min hands-on-periode. Mellom kontraktene vender du tilbake til et knutepunkt, hvor du som Clem får i oppgave å forbedre og oppgradere anlegget ved hjelp av basebyggings- og jordbrukssystemer. Etter hvert som timene ruller videre, kan disse systemene vokse til sin egen, men som et førsteinntrykk føles de litt for tvungne og underbakte, og mindre som en seriøs og kjernefunksjon som du vil at Bounty Star skal dreie seg om. På mange måter føles det som om det til tider er for mange ulike og motstridende ideer i spill her, og at Bounty Star i stedet kunne hatt godt av å kutte litt i fettet.

Det er også komplekse og dype oppgraderings- og progresjonssuiter å utforske, som gjør det mulig for deg å designe og tilpasse mechen til din spillestil, enten du velger nye eller forbedrer eksisterende våpen, eller i stedet forbedrer kjerneattributtene for å gjøre mechen din mer dødelig, allsidig og motstandsdyktig i aksjon. Dette systemet virker ikke revolusjonerende, men det er intuitivt og har en kjærkommen dybde.

Når det gjelder omgivelsene og designet, er den kunstneriske retningen god til å blande den industrielle tonen med vestlige elementer, og presenterer en verden som føles rotfestet og levende, men som også er fiendtlig og grusom. Dinogod har virkelig spikret estetikken, og det er mildt sagt prisverdig. Hovedpersonen Clem er jeg mindre innkapslet av. Hun har helt klart dybde og traumer å pakke opp, og mye av dette blir utforsket i viktige narrative øyeblikk som dykker ned i hennes fortid som eks-soldat, men samtidig fremstår hun som litt for intetsigende og apatisk, i likhet med de fleste cowboy-hovedpersoner på film. Det er en mulighet til å få henne til å føles mer ekte og tilgjengelig, men i stedet fremstår hun som en litt barsk karikatur av settingen.

Bare en kort smakebit av Bounty Star var nok til at jeg så at utvikleren Dinogod har noe med potensial her. Det er fortsatt elementer som kan dra nytte av litt raffinement, men kjernespillet og spesielt kampene har dybde og er underholdende, så mye at jeg gleder meg til å se mer av spillet neste gang det blir presentert og spillbart.