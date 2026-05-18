Bourbonmarkedet bremser kraftig opp, og Jim Beam stanser produksjonen frem til 2027

De siste årene har vært tøffe for mange, med pandemi, inflasjon, krig og tollsatser, og en bransje som har blitt hardt rammet, er de amerikanske bourbonprodusentene. I løpet av de siste tiårene har bourbon vunnet terreng og blitt både et populært alternativ til tradisjonell whiskey og en ettertraktet ingrediens i cocktails.

Nå står imidlertid bransjen overfor alvorlige problemer, ifølge Wall Street Journal. Fra toppen under pandemien har salget falt drastisk, delvis på grunn av amerikanske tollsatser, men ifølge Omni også på grunn av avtagende interesse for produktet ettersom cannabisbruken øker og medisiner som Ozempic bidrar til en synkende appetitt for alkohol.

Dette har nå resultert i at svimlende 16 millioner fat har blitt lagret hos den Kentucky-baserte bourbon-giganten Jim Beam. Som et resultat av dette har produksjonen vært helt stanset siden januar, og det forventes at dette vil fortsette til 2027 og kanskje enda lenger. Selskapet eies i dag av japanske Suntory, og det tradisjonsrike selskapet, som produserte bourbon allerede før den amerikanske borgerkrigen, kan potensielt være i fare.

Gitt den nåværende tilstanden i verden og med tollsatsene på plass, vil det sannsynligvis bli utfordrende å få Jim Beam-salget tilbake på sporet, og for øyeblikket er det ikke noe lys i enden av tunnelen.