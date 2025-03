Bournemouths perle Dean Huijsen briljerte med Spania og er i Real Madrids søkelys

HQ

En av hovedpersonene i den spanske triumfen over Nederland i kvartfinalen i Nations League var en figur som var ganske ukjent i Spania for en uke siden: Dean Huijsen. Han er midtstopper, bare 19 år gammel, og etter å ha spilt for Juventus' U17-lag og til og med debutert på førstelaget en gang, spiller han nå for Bournemouth. Han har kontrakt til 2030 og en frikjøpsklausul på 50 millioner pund (60 millioner euro), og det er ventet at klubben vil bruke den for å tjene penger på den unge forsvarsspilleren, som ble signert i juni 2024 for 12,8 millioner pund.

Huijsen spilte begge kampene i forrige uke, måtte tåle buingen fra den nederlandske fansen (han er født i Amsterdam, har bodd i Spania siden han var fem år og har valgt å spille med det spanske laget) og gjorde det svært godt, blant annet med en assist til Lamine Yamal på søndag. Han har ikke gått upåaktet hen, og de fleste medier i Spania setter ham allerede i forbindelse med Real Madrid.

Ifølge Marca har midtstopperen vekket interessen til klubbens ledelse, som ser på ham som en svært strategisk signering. Selv om posisjonen hans ikke er en prioritet, dekket med Militao, Alaba, Rudiger og Asencio, er han mye yngre enn noen av dem. Militao har også hatt to lange skader på to år, og kontraktene til Rudiger og Alaba går ut neste år. Dessuten har det blitt sagt at klubben har forsøkt å få inn flere spanske spillere, og Huijsen, som har gjort seg fortjent til en plass i "la Roja" i en alder av bare 19 år, kan være et sikkert kort for fremtiden, selv om det er uvisst om klubben vil være villig til å betale prisen for det. Han har angivelig vist interesse for å spille for Real Madrid, men mange andre toppklubber i Europa kan være interessert.