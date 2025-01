Bowers & Wilkins Pi6

Det er nå nesten umulig for en hvilken som helst in-ear-produsent å produsere og designe et produkt som skiller seg direkte ut i markedet. Enten det gjelder spesifikke materialer, støtte for bestemte kodeker, eller hvor stort eller lite etuiet og batterilevetiden er - vi har sett alt, og markedet har blitt enige om en slags universell designstandard som det er sjelden avvik fra, hvis de i det hele tatt forekommer.



Derfor er det lett å avskrive en tradisjonell hi-fi-premiumprodusent som Bowers & Wilkins, som kanskje lager flotte produkter, men som setter sin ære i å være anonyme.

Det er enda "verre" når de nyeste Pi6-ene er en slags mellomting, designet for å være et litt billigere alternativ til Pi8. Når det er sagt, må de fortsatt koste rundt 220 pund, noe som plasserer dem sammen med de dyreste konkurrentene - AirPods Pro, Sony WF-1000XM5, og Samsung Galaxy Buds3 Pro.

Så hva har vi her? Vel, for disse pengene får du IP54-sertifisering, rundt 7-8 timers avspilling med ANC og 24 timer kombinert med ladningene som er skjult i etuiet, Bluetooth 5.4 og støtte for kodeker som SBC, AAC og aptX Classic og Adaptive. Selvfølgelig er det avansert aktiv støyreduksjon, flere mikrofoner for krystallklare samtaler og materialer som, selvfølgelig til denne prisen, telegraferer ganske tydelig at dette er et high-end produkt.

Men det er også problemer helt fra starten. Det er ingen Qi-lading for saken, noe jeg anser for å være nær en dealbreaker, spesielt til denne prisen. Ja, det er viktig å skape differensiering mellom disse og de dyrere Pi8-ene, men dette er rett og slett absurd. I tillegg hadde vi ganske store problemer med berøringskontrollene på overflaten av hver enhet. Vi er ennå ikke sikre på om dette gjenspeiles i andre anmeldelser av Pi6, eller om det kan være en defekt, men i mange, mange tilfeller krevde Pi6 flere forsøk for å tilkalle en smartassistent eller ta en samtale med en enkelt berøring. Videre mangler automatisk aktivering som "Hey, Google" helt.

Vi prøvde også ut den medfølgende appen. Den er stilig nok og gir tilgang til rudimentære innstillinger som ANC-modus og en liten EQ. Den ser ikke fullt så ferdig ut som selve maskinvaren, og kombinert med de nevnte feilene, er det noen optimeringsproblemer her som vi ikke hadde forventet å se til denne prisen.

Heldigvis leverer Pi6 der det teller. De 12 millimeter store driverne kan bruke 24-bit og nevnte aptX Adaptive, og enten du lytter til lydbøker og podcaster, tunge James Blake-synther eller Dune: Part Two's hardtslående og mangefasetterte lydspor, er det igjen her Bowers & Wilkins briljerer. Det er dybde, det er bredde, og selv om dette aspektet ved en in-ear-opplevelse alltid er vanskelig å beskrive, var det alltid den beste delen av anmeldelsesoppgaven. Det må sies at ANC er langt fra den mest effektive på markedet, der både Apple og spesielt Sony leverer en langt mer adaptiv og dynamisk støydemping som lettere kan tilpasse seg skiftende omstendigheter. Men lydopplevelsen er uovertruffen, selv på dette prispunktet.

Spørsmålet er om du kan "leve" med manglende optimalisering andre steder. Pi6 låter bra, veldig bra, men til en pris på £220 bør du som forbruker kunne forvente noe mer komplett, spesielt når konkurrentene tilbyr nettopp det. Derfor er dette en noe lunken anbefaling, som bør avsluttes med å si at Bowers & Wilkins fortsatt kan levere hi-fi-lyd i en forbrukerpakke som få andre - det virker bare som om det konkrete arbeidet med å fjerne eller nedgradere funksjoner for å gjøre en Pi7 eller Pi8 om til en Pi6 har vært viktigere enn visjonen om et mer komplett, ferdig produkt.