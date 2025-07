Box office: Superman fortsetter å skyte i været mens Jurassic World: Rebirth fortsetter å dominere

HQ

Vi forventet at Superman skulle ha en sterk andre uke på kino, ettersom Warner Bros. faktisk utvidet antall visningssteder for filmen. Dette fungerte så godt at filmen etter sin andre uke nå har tjent inn 400 millioner dollar (406,8 millioner dollar akkurat nå, ifølge Deadline), nok til å gjøre den til en av årets 10 største filmer så langt.

Selv om dette er imponerende og viser at filmen ganske enkelt bør passere en halv milliard i løpet av hele kinoløpet og sannsynligvis enda lenger enn det, er det fortsatt langt bak hva den nyeste Jurassic World oppnår.

Til tross for ganske dårlige anmeldelser er det tydelig at interessen for dinosaurfranchisen (på en eller annen måte) fortsatt er megastor, ettersom den etter sin tredje uke på kino nå er på nippet til å håve inn 650 millioner dollar, med en total sum på 647,9 millioner dollar. Dette er nok en megahelg som genererer hundrevis av millioner av dollar, og ytterligere bevis på at denne filmen sannsynligvis vil avslutte kinoløpet som en av de største filmene fra vesten, kanskje til og med den største, hvis den kan finne ytterligere 350 millioner dollar og slå Lilo & Stitch.

Det skal sies at Superman allerede anses som en suksess på grunn av et produksjons- og markedsføringsbudsjett på angivelig rundt 350 millioner dollar inkludert begge deler, og den nyeste Jurassic World opererer med lignende tall og vil sannsynligvis gjøre de store pampene på Universal veldig, veldig fornøyde også, selv om denne filmen vil slite med å matche kinotallene til Jurassic World fra 2015 (1,67 milliarder dollar).