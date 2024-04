Boyd Holbrook blir ikke Two-Face i Batman Part II

HQ

Det var i forrige uke at det dukket opp et rykte om at Boyd Holbrook (Indiana Jones and the Dial of Destiny og Logan) skulle spille Harvey Dent i den kommende The Batman Part II. DC-sjef James Gunn er vanligvis rask til å bekrefte eller avkrefte ulike rykter på plattformen, og da en fan ba ham om å bekrefte dette, fikk hun et svært kort og enkelt svar. At ryktet er helt og holdent "falskt".

Så langt vet vi ikke mye om hva oppfølgeren til The Batman skal handle om eller hvilken skurk som skal gjøre livet surt for Bruce Wayne. Om det blir Two-Face eller noen andre får vi bare vente og se. The Batman Part II får premiere 2. oktober 2026.