Boyzone gjenforenes for "deres største headline-show noensinne" i juni 2026

Det har blitt avslørt at det irske boybandet Boyzone offisielt vil gjenforenes for tredje gang sommeren 2026. Etter først å ha splittet seg ved årtusenskiftet og deretter reformere og splitte seg igjen på slutten av 2020-tallet, vil bandet komme sammen igjen for et siste headline-show kjent som One For The Road.

Konserten vil finne sted på Arsenal Football Clubs hjemmebane, Emirates Stadium, der Boyzone vil opptre sammen for første gang siden 2019 i det som blir kalt "deres største headlineshow noensinne".

Bandet har sendt ut en uttalelse om nyheten, og legger til: "Kjærligheten vi har følt fra fans over hele verden har inspirert oss til å skape den ultimate opplevelsen sammen, som headliner for vårt eget stadionshow. Vi fire gleder oss til å stå sammen igjen og nyte One For The Road."

Billettene til showet legges ut for salg neste uke, den 10. oktober kl. 09.00 BST for allmennheten, med forhåndssalg fra kl. 10.00 BST den 7. oktober.

