BPM: Bullets Per Minute bringer rytmisk Doom til konsollene i oktober

Som forventet fikk BPM: Bullets Per Minute en relativt god mottakelse da det ble lansert på PC i fjor, og konsollspillere trenger ikke å vente mye lenger på rytmisk action.

Awe Interactive avslører at BPM: Bullets Per Minute lanseres på PS4 og Xbox One allerede den 5. oktober. Disse utgavene av spillet vil selvfølgelig inneholde alt som har kommet til PC-utgaven allerede, så det venter blant annet fem nye karakterer med spesielle gameplaystiler, et nytt historiekapitel med en ny fiendetype, tre nye våpen og to ekstra vanskelighetsgrader. Samtidig avslører de at PlayStation 5- og Xbox Series-eiere kan nyte det rytmiske blodbadet i 4K og 60 bilder i sekundet, noe som hjelper.