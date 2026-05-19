Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Biler

Brabus avduker en ny vanvittig omarbeidelse av Aston Martin Vanquish

Møt Bodo til 1 million euro...

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

For de som kjenner Brabus, er de vanligvis ikke veldig subtile i designspråket sitt, og de er universelt elsket for det. Og nå har de avduket sitt kanskje mest latterlige prosjekt til dags dato - møt "Bodo".

Det er en "Hyper-GT" til over 1 million euro basert på den nye Aston Martin Vanquish, omarbeidet til et 1000 hestekrefters karbonfibermonster oppkalt etter Brabus-grunnlegger Bodo Buschmann.

Brabus har gjort seg bemerket ved å jobbe med Mercedes' AMG-modeller, men dette er en helt ny vending, og selskapets første fullt karosseribyggede grand tourer. Den er dekket av et skreddersydd karosseri i karbon, og under panseret sitter en modifisert 5,2-liters V12-motor med biturbo som yter 986 hestekrefter og et dreiemoment på 885 lb-ft, alt sendt til bakhjulene gjennom en åttetrinns transaksel.

Brabus hevder at den vil gjøre 0-100 kilometer i timen på rundt tre sekunder, og den vil nå rundt 360 kilometer i timen totalt.

Bare 77 eksemplarer vil bli bygget som et nikk til Brabus' grunnleggelsesår, og hver bil vil angivelig koste godt over 1 million euro før ekstrautstyr og avgifter.

Brabus avduker en ny vanvittig omarbeidelse av Aston Martin Vanquish
Brabus avduker en ny vanvittig omarbeidelse av Aston Martin Vanquish
Brabus avduker en ny vanvittig omarbeidelse av Aston Martin Vanquish
Brabus avduker en ny vanvittig omarbeidelse av Aston Martin Vanquish
Brabus avduker en ny vanvittig omarbeidelse av Aston Martin Vanquish

Dette innlegget er kategorisert under:

Biler


Loading next content