Brabus avduker en ny vanvittig omarbeidelse av Aston Martin Vanquish

For de som kjenner Brabus, er de vanligvis ikke veldig subtile i designspråket sitt, og de er universelt elsket for det. Og nå har de avduket sitt kanskje mest latterlige prosjekt til dags dato - møt "Bodo".

Det er en "Hyper-GT" til over 1 million euro basert på den nye Aston Martin Vanquish, omarbeidet til et 1000 hestekrefters karbonfibermonster oppkalt etter Brabus-grunnlegger Bodo Buschmann.

Brabus har gjort seg bemerket ved å jobbe med Mercedes' AMG-modeller, men dette er en helt ny vending, og selskapets første fullt karosseribyggede grand tourer. Den er dekket av et skreddersydd karosseri i karbon, og under panseret sitter en modifisert 5,2-liters V12-motor med biturbo som yter 986 hestekrefter og et dreiemoment på 885 lb-ft, alt sendt til bakhjulene gjennom en åttetrinns transaksel.

Brabus hevder at den vil gjøre 0-100 kilometer i timen på rundt tre sekunder, og den vil nå rundt 360 kilometer i timen totalt.

Bare 77 eksemplarer vil bli bygget som et nikk til Brabus' grunnleggelsesår, og hver bil vil angivelig koste godt over 1 million euro før ekstrautstyr og avgifter.