Brad Birds Ray Gunn får ny konseptkunst før den vises på filmfestivalen i Annecy

Ray GunnNetflix har jobbet med Incredibles, lidenskapsprosjektet til Incredibles-regissør Brad Bird, i mer enn 30 år. I år får vi endelig se filmen på lerretet, men vi har fortsatt til gode å se en vesentlig smakebit av den animerte filmen.

Det ser ut til å endre seg snart, ettersom Netflix har avslørt at Ray Gunn vil være en del av programmet på Annecy Film Festival 2026. For å feire kunngjøringen har vi fått et nytt stykke konseptkunst for Ray Gunn, som viser hovedpersonen vår privatdetektiv Raymond Gunn i en vakkert stilistisk bakgate.

Med Sam Rockwell, Scarlett Johansson og Tom Waits på rollelisten, og med romvesener, mord og mer i en alternativ fremtidsby, ser Ray Gunn ut til å bringe old school-stiler tilbake til mainstream, og vi gleder oss til å se mer av den.