Brad Pitt ble sett under innspillingen av F1-filmen i Las Vegas, og fansen synes det ser "tåpelig" ut

Den etterlengtede F1-filmen med Brad Pit i hovedrollen startet innspillingen i 2023, på flere virkelige baner, under selve Grand Prix, sammen med førere som Lewis Hamilton (som er produsent for filmen), Max Verstappen, Carlos Sainz, Fernando Alonso ...

Med lanseringsdatoen sommeren 2025 stadig nærmere, og flere måneder etter at den første traileren ble sluppet, ser det ut til at innspillingen faktisk ikke er avsluttet. Og forrige helg i Las Vegas, under Grand Prixet som gjorde Verstappen til verdensmester igjen, ble Brad Pitt også sett filme noen dramatiske scener.

Tilskuerne kunne se en stuntmann vakle på banen før han kollapset til bakken (på en matte). Pitt utførte ikke handlingen, men ble sett på settet mens han snakket med stuntmannen.

Pitt spiller en rollefigur ved navn Sonny Hayes, som blir utsatt for en "forferdelig krasj" på 90-tallet og blir tvunget til å pensjonere seg, men som senere kommer tilbake for å være mentor for en nybegynner, spilt av Damson Idris. Pitt, som er 60 år gammel, har angivelig lært seg å kjøre F1-biler for filmen.

Filmen kommer fra teamet som laget Top Gun: Maverick: regissør Joseph Kosinski, fotograf Claudio Miranda og manusforfatter Ehren Kruger, og har blitt finansiert av blant andre Apple og Jerry Bruckheimer. Den får kinopremiere 25. juni 2025 av Warner.

Etter at opptak av scenen med sjåføren som besvimer ble lagt ut på sosiale medier, synes noen fans at dette ser "tåpelig" og urealistisk ut. Hva synes du om det?