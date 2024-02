Brad Pitt blir med i Quentin Tarantinos "siste" film

HQ

Brad Pitt skal angivelig være med i Quentin Tarantinos tiende og visstnok siste film, The Movie Critic. Deadline skriver at det foreløpig er uklart om Pitt kommer til å spille hovedrollen, men det ser ut til at han kommer til å gjøre det.

Man får ikke Brad Pitt til å spille en birolle, med mindre man lager Deadpool 2. Filmen skal ha premiere neste år, men det har vært ganske sparsomt med detaljer. Tarantino har tidligere sagt at filmen er inspirert av en filmkritiker som pleide å skrive for et pornoblad.

Det er uklart hvor mye av den opprinnelige historien som kommer med i filmen, men det er sannsynlig at Tarantino kommer til å ta seg god tid med denne. Han er ganske bestemt på at dette blir hans siste film, men vi kan alle se for oss at han kommer tilbake til bransjen på en eller annen måte.