Brad Pitt er ikke overbevist om at han ville passet i en oppfølger til F1

Etter en stor åpningshelg med et billettsalg på nesten 150 millioner dollar, har F1 siden bremset opp. Det er riktignok uavhengighetshelg i USA, så det kan hende at det blir en tilstrømning av billettinntekter i løpet av helgen. Uansett hva som skjer, har det allerede kommet rapporter som hevder at Apple utforsker mulighetene for en oppfølger til filmen, noe som naturlig nok betyr at spørsmålet går over til hvordan de eksisterende karakterene kan passe inn i den.

Som en del av den massive globale turneen for filmen har Brad Pitt blitt spurt om hvordan han passer inn i en F1-oppfølger, og han er ikke akkurat overbevist om at han gjør det. I følge The National uttrykte Pitt at han gjerne skulle kjørt igjen, men at formelracing er en ung manns sport.

"Jeg vil gjerne kjøre igjen, egoistisk sett. F1 er fortsatt i fokus. Det må være på Joshua Pierce - Damson Idris' rollefigur - og resten av teamet som kjemper om et mesterskap. Hvor passer Sonny inn? Jeg er ikke sikker. Sonny er sannsynligvis ute på Bonneville Salt Flats og setter fartsrekorder eller noe sånt. Så jeg er ikke sikker på mer enn det ennå."

Synes du Pitt bør komme tilbake som Sonny for å lede en F1 oppfølger, eller er det bedre å la yngre krefter ta over?