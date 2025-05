Brad Pitt og Damson Idris går løs på hverandre i den nyeste traileren F1

HQ

Joseph Kosinskis F1 ser virkelig ut til å bli en svært autentisk fremstilling av Formel 1. Ikke bare har filmen blitt filmet ved hjelp av en spesiallaget bil montert med kamerautstyr og deretter filmet ved faktiske Grand Prix-arrangementer i løpet av de siste årene, men den siste traileren beviser at den også vil holde seg til troverdige historier, ettersom det ser ut som om APXGP vil få et slags sterkt resultat på bekostning av Ferrari... Riktignok ser dette ikke ut som en strategisk tabbe, men mer som en førerfeil, men Scuderia ser likevel ikke ut til å ha en sjanse i det filmatiske F1 -universet.

Den siste traileren for filmen ser også ut til å tette noen hull ved å bruke mer tid på Kerry Condons rollefigur som APXGP-teamets leder, samtidig som den fortsetter å vise at Brad Pitts Sonny Hayes og Damson Idris' Joshua Pearce ikke ser ut til å like hverandre. Javier Bardems teameier Ruben Cervantes dukker også opp, og denne traileren beviser nok en gang at F1 kommer til å bli en av sommerens største og mest etterlengtede storfilmer.

Ta en titt på det nye klippet nedenfor før F1 har kinopremiere 27. juni. Det offisielle sammendraget finner du også nedenfor, for alle som er ute etter flere detaljer og mer farge.

"Sonny Hayes (Brad Pitt) ble kalt "den største som aldri fantes", og var FORMULA 1s mest lovende fenomen på 1990-tallet, helt til en ulykke på banen nesten satte en stopper for karrieren hans. Tretti år senere er han en nomadisk racerkjører for utleie når han blir kontaktet av sin tidligere lagkamerat Ruben Cervantes (Javier Bardem), eieren av et FORMULA 1-team som sliter og er på randen av kollaps. Ruben overtaler Sonny til å komme tilbake til FORMULA 1 for å få en siste sjanse til å redde teamet og bli best i verden. Han skal kjøre sammen med Joshua Pearce (Damson Idris), teamets nye stjerneskudd som er fast bestemt på å sette sitt eget tempo. Men når motorene brøler, innhenter Sonnys fortid ham, og han oppdager at i FORMULA 1 er lagkameraten din den hardeste konkurrenten - og veien til frelse er ikke noe du kan reise alene."