Brad Pitt og hunden hans trosser elementene i Heart of the Beast

Brad Pitt har overlevd alle slags katastrofer på det store lerretet. Enten det er zombier, profesjonelle leiemordere, seriemordere, nazister – listen er lang. Snart skal Pitt også måle seg med naturkreftene, for i den kommende filmen Heart of the Beast får vi se skuespilleren slå seg sammen med en trofast hundevenn og forsøke å komme seg tilbake til sivilisasjonens trygge omgivelser etter et brutalt flykrasj.

Den grunnleggende premissen for filmen er at Pitt spiller en tidligere spesialstyrkesoldat ved navn James Belmont, som etter å ha vært i Midtøsten med sin kamphund, kjent som Odin, nå ønsker å slappe av og nyte et mindre stressende og farlig liv langt unna krigens trusler i Alaska. Under en ellers ganske rutinemessig flytur til et øde sted får han imidlertid et hjerteinfarkt, og flyet styrter, noe som etterlater mannen og hans beste venn strandet i et ekstremt ugjestmildt område, milevis unna sikkerhet.

Heart of the Beast, regissert av David Ayer – den samme regissøren Pitt samarbeidet med i Fury – har foreløpig premiere på kino 25. september, med J.K. Simmons i rollelisten. Med premieren like rundt hjørnet kan du se traileren til filmen nedenfor, samt den offisielle synopsisen.

«Etter en forferdelig flyulykke befinner spesialstyrkeoffiser James Belmont (Brad Pitt) og kamphunden hans, Odin, seg strandet dypt inne i Alaskas villmark. Sammen blir de tvunget til en brutal kamp for å overleve mot naturkreftene. Heart of the Beast, fra den anerkjente filmskaperen David Ayer, er en intens eventyrthriller som utforsker det ubrytelige båndet mellom en mann og hans beste venn når de står overfor sin største kamp hittil.»