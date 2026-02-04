Brad Pitts F1-film får en oppfølger

HQ

Brad Pitts F1 -film var en av Hollywoods største kassasuksesser i fjor, med en omsetning på godt over 600 millioner dollar. Sportsfilmen var Brad Pitts mest innbringende film, og den mest innbringende kinofilmen fra Apple Original Films. I dagens tid høres alt dette ut som den perfekte unnskyldningen for å franchise F1.

Det ser ut til at F1-CEO Stefano Domenicali er enig. På en Apple TV pressedag (via Deadline) ble Domenicali spurt om en potensiell oppfølger, som han svarte: "følg med."

"Vi kommer til å fortelle deg noe mer i fremtiden," la han til. "Vi må fordøye suksessen med denne filmen. Hvis du vil tenke på en ny, må den være veldig god."

Så kanskje ikke forvent en kunngjøring av en lanseringsdato for en oppfølger med det første, ettersom det ser ut til at filmens suksess har tatt alle litt på senga. F1 fortsetter å ha et nært forhold til Apple, ettersom teknologigiganten ønsker å bringe alt de har til F1 fans, fra kart til musikk.

Forvent noen raske biler og tette løp et sted nedover linjen, men kanskje vi ikke vil se en kinolansering på en stund, hvis Domenicalis ord er noe å gå etter.