Brad Pitts F1-oppfølger er offisielt i arbeid

HQ

For bare en uke siden spekulerte vi. Administrerende direktør Stefano Domenicali hadde teaset for en potensiell oppfølger til Brad Pitts racing-suksess fra 2024, og ba fansen på Apple TVs pressedag om å "holde seg oppdatert". I dag har det blitt virkelighet.

Produsent Jerry Bruckheimer har bekreftet til BBC at en F1 oppfølger offisielt er under arbeid. Den første filmen, der Pitt spilte veteranføreren Sonny Hayes som vender tilbake til Formel 1-stallen med det fiktive teamet APXGP, var en global sensasjon. Med 630 millioner dollar i billettinntekter ble den Apple Original Films største kinosuksess noensinne, og den fikk fire Oscar-nominasjoner, blant annet for beste film. Ikke rart at alle ville ha en oppfølger...

Detaljene er fortsatt hemmelige. Vi vet ennå ikke om Pitt vil gå tilbake i Hayes' racingsko, selv om Bruckheimer lover å være "selvfølgelig" involvert i rollebesetningen. Men én ting er klart: Den høyoktane verdenen på F1 er i ferd med å få en ny runde med filmatisk herlighet, nok en gang med den syvdobbelte verdensmesteren Lewis Hamilton som medprodusent.

Bruckheimer, som ikke er fremmed for massive franchiser (Top Gun, Pirates of the Caribbean, Days of Thunder), sier at suksessen til F1 overrasket alle, men at den til syvende og sist beviser at publikum fortsatt ønsker store, levende skuespill. Mannen kjenner sitt publikum: Når kinoene "dør", er det bare fordi de ikke har fått det de virkelig vil ha: raske biler, tette løp og en Brad Pitt-forestilling å heie på.

Så, etter måneder med spekulasjoner og teasing, har vi nå fått det bekreftet: oppfølgeren er ikke et kanskje lenger. Den kommer. Enten du kaller den F2 eller bare "Sonny Hayes Returns", er én ting sikkert, Hollywood er klar til å franchise pokker ut av F1...

Gleder du deg til denne nye filmen?