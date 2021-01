Brad Venable fra Devil May Cry 5 og Final Fantasy VII: Remake er død

Du ser på Annonser

Det er enkelte skuespillere flere av oss frykter skal gå vekk i 2021 på grunn av sin høye alder, men det viser seg at en av årets første døde altfor tidlig.

Flere av hans kollegaer gjennom årene har nemlig tatt til Twitter for å fortelle at 43 år gamle Brad Venable dessverre er død. Dette er selvsagt ekstremt overraskende siden det ikke har vært snakk om sykdom eller lignende. Venable er til og med å finne i en rekke av fjorårets spill. Du kan blant annet høre han som ordføreren i Desperados 3, mindre roller i både Call of Duty: Black Ops Cold War, Demon's Souls og Final Fantasy VII: Remake, samt som Griffon og Nightmare i Devil May Cry 5 fra 2019.

Hvil i fred, Brad. Våre tanker går selvsagt til familien og vennene hans.