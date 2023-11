Bradley Cooper ville ikke nølt med å gjøre Baksmellen 4

HQ

I en nylig episode av "The New Yorker Radio Hour" erklærte Bradley Cooper at han ikke ville nøle med å komme tilbake til The Hangover 4.

På spørsmål om han ville komme tilbake til serien, sa Cooper: "Jeg ville nok gjort 'Hangover 4' på et øyeblikk," sa Cooper. "Bare fordi jeg elsker Todd [Phillips], jeg elsker Zach [Galifianakis], jeg elsker Ed [Helms] så mye, ville jeg nok gjort det."

Han sådde imidlertid tvil om hvorvidt en fjerde del ville være mulig. Da han ble spurt om han trodde det kunne bli noe av, svarte han: "Jeg tror ikke Todd noen gang kommer til å gjøre det."

I 2023 er det 10 år siden lanseringen av The Hangover Part III. Vil du se en fjerde del i fremtiden?

