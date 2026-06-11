Bradley the Badger vil bli utgitt av Focus Entertainment

HQ

Under The Game Awards i desember 2025 kunngjorde utvikleren Day 4 Night Studios, som består av flere bransjeveteraner, ikke minst Christian Cantamessa fra Red Dead Redemption og Davide Soliani fra Mario + Rabbids (som vi snakket med om det aktuelle spillet her), sitt kommende prosjekt, et eventyrspill kjent som Bradley the Badger.

Dette er en tittel som tar sikte på å skape en balanse mellom utforskning, action og gåteløsning, samtidig som den byr på en fortelling som hyller og refererer til noen av de mest berømte og elskede videospillene noensinne.

Da « Bradley the Badger » ble kunngjort, ble det ikke gitt noen informasjon om lanseringsplanene for prosjektet, og selv om det ennå ikke har endret seg og vi ikke vet når vi kan forvente spillet, vet vi i det minste at det har funnet en utgiver.

Focus Entertainment har offisielt signert en avtale om å utgi Day 4 Night Studios' debutspill. Dette er bekreftet i en video du kan se nedenfor. Og i forbindelse med denne utviklingen har Soliani og Cantamessa også delt en felles uttalelse.

«Med Bradley the Badger har vi satt oss fore å skape et eventyr formet av alt vi elsker ved spill, deres sans for undring, deres evne til å overraske og de følelsesladde historiene bak dem. Det er et prosjekt om fantasi, kreativitet og å gjenoppdage gnisten som fikk oss til å forelske oss i videospill. Dette er akkurat den type originale, oppriktige og morsomme opplevelsen Day 4 Night ble grunnlagt for å skape. Focus Entertainment er den ideelle partneren for Bradley. De er kjent for sin respekt for kreativt talent, troen på dristige ideer og evnen til å bringe dem ut til spillere over hele verden».

Gleder du deg til Bradley the Badger?