Brahim scorer igjen og Marokko er i semifinalen i AFCON

Marokko er i semifinalen i AFCON etter å ha slått Kamerun 2-0, med mål av Brahim Díaz og Ismael Saibari. Den spanskfødte Real Madrid-spilleren har blitt stjernen i Afrikamesterskapet, etter å ha scoret i hver eneste av Marokkos kamper: alle tre gruppespillkampene, åttendedelsfinalene og kvartfinalene.

Brahim er den første marokkanske spilleren som har scoret fire mål i en enkelt turnering, og han er den andre spilleren siden Gedo i 2010 med Egypt som har scoret i de fem første kampene i turneringen. Brahim er fortsatt fire mål unna å tangere toppscoreren i Afrikamesterskapets historie, Ndaye Mulambas ni mål for Kongo i 1974, ifølge RMC Sport.

Tidligere på fredagen slo Senegal Mali. Lørdag møter Algerie Nigeria kl. 17.00 norsk tid, og Egypt møter regjerende mester Elfenbenskysten kl. 20.00 norsk tid, 19.00 GMT, noe som kan føre til en finale mellom Marokko og Egypt 17. januar. Semifinalene spilles onsdag 14. januar.