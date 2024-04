Braid, Anniversary Edition har blitt utsatt til mai

HQ

Vi hadde ikke hørt noe om den remastrede versjonen av Braid siden den ble annonsert for 2021 i 2020, så Thekla overrasket mange av oss da de plutselig dukket opp igjen i november og sa at Braid, Anniversary Edition skulle lanseres 30. april. Vel, det skjer heller ikke, men det er ikke snakk om en forsinkelse på ubestemt tid denne gangen.

I en pressemelding fra Thekla står det at Braid, Anniversary Edition er utsatt til 15. mai på alt unntatt Xbox-versjonen, som av en eller annen grunn lanseres 16. mai.

Vi får ikke vite hvorfor, men den gode nyheten er at utviklerne har benyttet anledningen til å avsløre at vi får 13 nye puslespillnivåer med 16 puslespillbrikker som sammen danner et nytt bilde. Dette kommer i tillegg til den tidligere annonserte oppgraderte grafikken, bedre lyd og over 15 timer med kommentarer fra utviklerne.