Braid får sin Anniversary Edition i april

Braid er uten tvil et av de beste og mest innflytelsesrike indiespillene i historien, så millioner av spillere ble begeistret da Thekla plutselig annonserte en oppgradert jubileumsutgave som en del av en State of Play i 2020. Vi ble deretter fortalt at den skulle lanseres tidlig i 2021, men spillet forsvant fra jordens overflate, noe som fikk mange til å tro at det hadde blitt kansellert i all stillhet. Det er tydeligvis ikke tilfelle.

Jonathan Blow og gjengen har gitt oss en ny trailer som avslører at Braid, Anniversary Edition kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og mobile enheter (eksklusivt via Netflix-appen) 30. april 2024. Utviklerne fremhever også de samme forbedringene som vi ble lovet for tre år siden, inkludert bedre grafikk, forbedret lyd og mer enn 15 timer med kommentarer fra skaperne, så la oss håpe spillet rekker utgivelsesdatoen denne gangen.