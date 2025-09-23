Brainiac ryktes som hovedskurk i James Gunns Man of Tomorrow

Etter suksessen med Superman har Gunn nå blikket rettet mot den neste filmen - som er bekreftet å være Man of Tomorrow. Det blir imidlertid ikke en direkte oppfølger, men snarere neste steg i det som kalles "Supermann-sagaen", med Lex Luthor i sin ikoniske grønne og lilla kamprustning. James Gunn delte nylig et bilde på sosiale medier av det andre utkastet til manuset, som mange fans mener erter på seg den klassiske skurken Brainiac som filmens primære antagonist.

Kan dette bety at Supermann faktisk må slå seg sammen med Lex Luthor for å bekjempe Brainiac og den massive trusselen han representerer? Alt er mulig - og det ville være første gang det hyperintelligente romvesenet fra Colu dukker opp sammen med mannen av stål i en live-action-film.

Hva synes du om Brainiac som den neste store Supermann-skurken? Et godt valg?