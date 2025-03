Braketten er satt for Marvel Rivals EMEA Invitational's sluttspill

HQ

Den første store Marvel Rivals -turneringen noensinne er omtrent halvveis fullført. Marvel Rivals EMEA Invitational avsluttet sin sveitsiske etappe den siste helgen, og denne kommende helgen avsluttes den offisielt etter at sluttspillet finner sted mellom 7. og 9. mars. Denne delen av turneringen vil bare se åtte lag delta ettersom resten allerede er eliminert. Faktisk kjenner vi strukturen i denne sluttspillbraketten ettersom seeding har bekreftet hvilke lag som vil møte hverandre for å starte ting.

For det første vil den øvre braketten begynne med Virtus.pro mot OG Esports. Dette vil deretter bli fulgt av Luminosity vs. Fnatic. Vinnerne vil gå videre, mens taperne vil falle til den nedre braketten for å møte enten vinneren av Team Peps vs. Dusty eller vinneren av Twisted Minds vs. Ecstatic.

Sluttspillet fortsetter frem til 9. mars, når finalen spilles og de to gjenværende lagene møtes for å kjempe om en del av premiepotten på 100 000 dollar og den første mestertittelen på Marvel Rivals.

Sjekk ut hele braketten nedenfor.