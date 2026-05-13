Brandon Clarke, NBA-spiller for Memphis Grizzlies, dør 29 år gammel av en mistenkt overdose

Brandon Clarke, 29 år gammel kanadisk basketballspiller for Memphis Grizzlies i NBA, har dødd uventet, bekrefter laget og familien hans. Ingen dødsårsak ble kunngjort, men det mistenkes at det var en overdose, ettersom ambulansepersonell som ble tilkalt til huset hans i San Fernando Valley fant narkotikaparafernalia hjemme.

Clarke skulle etter planen møte til høring etter å ha blitt arrestert 1. april i Arkansas, blant annet for fartsovertredelse og besittelse av et kontrollert stoff.

"Vi er sønderknust over det tragiske tapet av Brandon Clarke. Brandon var en fremragende lagkamerat og et enda bedre menneske, og hans innvirkning på organisasjonen og Memphis-samfunnet vil ikke bli glemt", sier Grizzlies i en uttalelse.

Clarke spilte hele sin karriere i Grizzlies, selv om han opprinnelig ble valgt av Oklahoma City Thunder i 2019-draften, som det 21. valget totalt, ble han senere solgt til Grizzlies, og ble kåret til MVP i NBA Summer League den sommeren. En rekke kne- og leggskader hindret ham i å spille mer enn to ganger i løpet av sesongen 2025/26.

"Som en av de lengst ansatte i Grizzlies var Brandon en elsket lagkamerat og leder som spilte spillet med enorm lidenskap og pågangsmot. Våre tanker og sympatier går til Brandons familie, venner og Grizzlies-organisasjonen", sier Adam Silver, NBA-kommissær.