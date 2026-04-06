Brandon Sanderson er halvveis gjennom manuset til den første Apple TV-produserte Mistborn-filmen

HQ

Apple TV har allerede en svært beundringsverdig liste med prosjekter, men i fremtiden vil den utvides ytterligere i form av et dedikert filmunivers basert på verkene til forfatteren Brandon Sanderson. Nærmere bestemt snakker vi om serien Mistborn, som føyer seg inn i det større Cosmere-universet, og det er et prosjekt som i hvert fall i første omgang vil ha et manus utarbeidet av Sanderson selv.

I det siste har forfatteren delt en massiv oppdatering om prosjektet, og bemerket at han er omtrent halvveis gjennom ferdigstillelsen av manuset til den første filmen, og at han også har fått "gode tilbakemeldinger" fra folkene hos Apple TV om det han har levert så langt.

"Manuset til Misborn er på 50 %. Jeg er i full gang med det, og har fått noen gode tilbakemeldinger fra samtaler med studioet og slike ting, med Apple, om hva de forventer. De har ikke lest det ennå, men jeg føler meg veldig bra med tanke på hvordan dette går."

Mistborn er bare én av mange store filmatiseringer som Apple TV har på gang, og det jobbes fortsatt med en filmatisering av Neuromancer, en annen av Berlin Noir og enda flere prosjekter med Sanderson, blant annet et prosjekt basert på The Stormlight Archive.

Kommer du til å se filmatiseringen på Mistborn?