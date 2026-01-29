Brandon Sandersons Cosmere-bøker skal bli til en massiv film- og TV-serie hos Apple

Se opp, Game of Thrones og Harry Potter, det ser ut til at vi har fått et nytt stort fantasy-navn i byen. Vel, hvis du er en ivrig leser, er han sannsynligvis ikke et nytt navn for deg, men endelig blir noen av Brandon Sandersons mest kjente verk omgjort til filmer og en TV-serie.

Apple har klart å sikre seg rettighetene til hele Sandersons Cosmere-univers, i det kilder nær saken sier til The Hollywood Reporter var en "enestående avtale". De første prosjektene som er på trappene er en filmserie på Mistborn og en TV-serie som følger historien i The Stormlight Archive.

Stormlight Archive-serien har allerede produsenter tilknyttet i Blue Marble. Sanderson skal ha møtt lederne for de største studioene i Hollywood angående filmatiseringene av verkene hans, og sammen med Apple har han fått en sjelden grad av kontroll over hvordan Cosmere-bøkene blir portrettert på lerretet.

Sanderson vil skrive, produsere og konsultere i løpet av utviklingen av prosjektet, og gi sin personlige godkjenning på mange aspekter av det. Verken J.K. Rowling eller George R.R. Martin fikk samme grad av privilegier, men dette viser en tydelig tro på Sandersons arbeid fra Hollywoods side.