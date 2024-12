Brandon Sandersons Mistborn-filmatisering møter tilbakeslag

HQ

Den etterlengtede Mistborn-filmen, basert på Brandon Sandersons episke fantasyserie, har offisielt møtt en veisperring. I sitt årlige blogginnlegg"State of the Sanderson" avslørte Sanderson at prosjektet har stoppet opp, til tross for at han har gjort betydelige fremskritt de siste årene. Filmen, som virket som en naturlig del av det store lerretet med sin filmatiske åpningsscene, hadde vært under utvikling i over et tiår. Men det lyktes ikke å få en produksjonsavtale med noe stort studio, og fansen lurer nå på om de noen gang vil få se Scadrials verden på lerretet.

Ifølge Sanderson var Mistborn-filmatiseringen kommet til sluttfasen av forproduksjonen før den til slutt ble skrotet. Til tross for at de mottok tilbud om utvikling, var ingen studioer villige til å gi grønt lys til prosjektet. Sanderson uttrykte sin skuffelse og bemerket at prosjektet hadde kommet så langt som til manusstadiet, med skuespillere som allerede var tilknyttet, men falt fra hverandre på grunn av manglende studiostøtte. Fansen har blitt skuffet, men Sanderson har fortsatt håp for fremtidige filmatiseringer i Cosmere-universet.

Selv om Mistborn-filmen kanskje er lagt på is inntil videre, er serien fortsatt en hjørnestein i Sandersons Cosmere-univers. Fans har fortsatt håp om at historien en dag kan nå det store lerretet, spesielt med de kommende Stormlight Archive-filmatiseringene som er under arbeid. Foreløpig er Mistborn-prosjektet imidlertid tilbake ved utgangspunktet. Tror du Hollywood noen gang vil omfavne Mistborn-sagaen fullt ut, eller er den dømt til å forbli en tapt mulighet?