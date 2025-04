Brandon Sklenar er åpen for en retur som Spencer Dutton fra 1923 i 1944-spinoffen

HQ

Så langt har to Yellowstone spinoffs kommet og blitt avsluttet. Først av alt var det ekte opprinnelsesshowet, 1883, som strakte seg over en sesong, og ble deretter fulgt av 1923. I helgen ble også denne serien avsluttet, med en massiv, to timer lang finale som avsluttet de mange historiene. Siden Paramount ikke helt klarer å finne ut av hvordan fremtiden til Yellowstone ser ut i moderne tid, kan vi kanskje få se enda flere historiske "prequels"?

Dette ser absolutt ut til å være tilfelle. Variety bemerker at en spinoff kalt 1944 er under planlegging, der man skal se hvordan 2. verdenskrig setter en belastning på Dutton-familiens ranch, og hvis denne serien blir en realitet, kan det til og med hende at et kjent fjes dukker opp.

I en samtale med Brandon Sklenar, kjent som Spencer Dutton i 1923, nevnes det at skuespilleren vil være interessert i å gjenta sin rolle i oppfølgeren. Nærmere bestemt uttaler han :

"Hør her, jeg vet at "1944" er noe de planlegger å gjøre her, og kanskje vi får se Spencer i 1944. Det er noe jeg kunne være interessert i å gjøre."

Kunne du tenke deg å se Sklenar tilbake for mer Yellowstone spinoff-action?