Brands Hatch lagt til gratis i Forza Motorsport

Det vanligste når spill får mer innhold, er at filstørrelsen vokser, ofte til et nesten uhåndterlig nivå. Men med Update 7 gjør Turn 10 det stikk motsatte. De har lagt til ekstra innhold samtidig som de har redusert filstørrelsen (hva slags trolldom er dette?) med 25 gigabyte for Xbox og 29 gigabyte for PC.

Hyggelig selvfølgelig, men det mest spennende med oppdateringen er at den byr på en del fint nytt innhold, der den britiske (West Kingsdown) banen Brands Hatch er det største trekkplasteret - og gledelig nok helt gratis. Andre nyheter er at Retro Racers Tour er lagt til i karrieremodus, tre nye biler er tilgjengelig for alle med Car Pass og det er også gjort noen grafiske forbedringer.

Hvis du vil vite mer om oppdatering 7, kan du finne alt om dette på Forza.net, og du kan lese mer om de spillrelaterte forbedringene som er gjort i den nye traileren.

